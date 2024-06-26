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Красотка дня. Яркая жена одного из лидеров сборной Бельгии. ФОТО

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Сегодня важный матч с Украиной

Красотка дня. Яркая жена одного из лидеров сборной Бельгии. ФОТО

instagram.com/noemiehappart

UA-Футбол
Новина українською

Уже сегодня вечером состоится ключевой матч в борьбе за выход в 1/8 финала в групе Е - Украина сразится с Бельгией.

Одним из самых опытных футболистов бельгийцев является Янник Феррейра Карраско.

Представитель знаменитого золотого поколения, полузащитник "Аль-Шабаба" уже почти 10 лет выходит в форме национальной команды.

А с трибун его поддерживает роскошная жена Ноеми, которая приехала вместе с мужем в Германию.

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