Красотка дня. Яркая жена одного из лидеров сборной Бельгии. ФОТО
Сегодня важный матч с Украиной
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Уже сегодня вечером состоится ключевой матч в борьбе за выход в 1/8 финала в групе Е - Украина сразится с Бельгией.
Одним из самых опытных футболистов бельгийцев является Янник Феррейра Карраско.
Представитель знаменитого золотого поколения, полузащитник "Аль-Шабаба" уже почти 10 лет выходит в форме национальной команды.
А с трибун его поддерживает роскошная жена Ноеми, которая приехала вместе с мужем в Германию.
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