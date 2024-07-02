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Красотка дня. Прекрасная возлюбленная одной из главных звезд сенсационной сборной Румынии. ФОТО

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Сегодня он будет противостоять атаке Нидерландов

Красотка дня. Прекрасная возлюбленная одной из главных звезд сенсационной сборной Румынии. ФОТО

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UA-Футбол
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Уже сегодня вечером состоятся два последних матча 1/8 Евро-2024.

Сенсационная сборная Румынии постарается остановить грозного соперника в виде команды Нидерландов.

Депая и компания постарается нейтрализировать, в том числе, Раду Дрэгушин.

Защитник "Тоттенхэма" уже привлекает внимание ТОП-клубов Европы - а удачное выступление на Евро должно только добавить ему вистов.

Источник вдохновения футболиста - его девушка Иоанна, которая регулярно поддерживает его с трибун.

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Комментарии
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download1 (huyersk)
02.07.2024 в 15:52
румунки красиві, файна пара
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Комментарии 1
download1 (huyersk)
02.07.2024 в 15:52
румунки красиві, файна пара
Ответить
0
0

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