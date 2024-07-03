Терминатор. Месут Озил продолжает шокировать фанатов невероятными трансформациями тела. ФОТО
Турецко-немецкая машина
instagram.com/m10_official
Месут Озил не особо заметно завершил карьеру футболиста после череды травм в Турции.
Намного больше о нем начали говорить уже после завершения карьеры.
Турецкий немец на футбольной пенсии не запустил себя, а наоборот - взялся наращивать мышцы.
Фото первых трансформаций Месута уже облетели интернет.
Но на этом Озил не остановился и продолжает удивлять в соцсетях.
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