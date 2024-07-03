Терминатор. Месут Озил продолжает шокировать фанатов невероятными трансформациями тела. ФОТО

Месут Озил не особо заметно завершил карьеру футболиста после череды травм в Турции.

Намного больше о нем начали говорить уже после завершения карьеры.

Турецкий немец на футбольной пенсии не запустил себя, а наоборот - взялся наращивать мышцы.

Фото первых трансформаций Месута уже облетели интернет.

Но на этом Озил не остановился и продолжает удивлять в соцсетях.