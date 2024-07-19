Красотка дня. Роскошная актриса, которая занимается спортом вместе с вундеркиндом Реала. ФОТО

Арда Гюлер прекрасно завершил испанский сезон в составе "Реала" и просто порвал публику в Германии на чемпионате Европы со сборной Турции.

Один из самых креативных футболистом Евро после окончания турнира сразу же принялся за работу в зале.

Впрочем, компания для занятий спортом у него отличная.

Интернет облетело фото, на котором Арда в тренажерном зале в компании звезды турецкого кино Экин-Су Джулджулоглу.

29-летняя актриса регулярно появляется в популярных ТВ-сериалах и имеет мощную армия поклонников в соцсетях (4 миллиона только в инстаграме).