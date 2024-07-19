Красотка дня. Роскошная актриса, которая занимается спортом вместе с вундеркиндом Реала. ФОТО
Две звезды
ekinsuofficial
Арда Гюлер прекрасно завершил испанский сезон в составе "Реала" и просто порвал публику в Германии на чемпионате Европы со сборной Турции.
Один из самых креативных футболистом Евро после окончания турнира сразу же принялся за работу в зале.
Впрочем, компания для занятий спортом у него отличная.
Интернет облетело фото, на котором Арда в тренажерном зале в компании звезды турецкого кино Экин-Су Джулджулоглу.
July 17, 2024
29-летняя актриса регулярно появляется в популярных ТВ-сериалах и имеет мощную армия поклонников в соцсетях (4 миллиона только в инстаграме).
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Вarcelinius
19.07.2024 в 15:21
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