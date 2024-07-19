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Красотка дня. Роскошная актриса, которая занимается спортом вместе с вундеркиндом Реала. ФОТО

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Две звезды

Красотка дня. Роскошная актриса, которая занимается спортом вместе с вундеркиндом Реала. ФОТО

ekinsuofficial

UA-Футбол
Новина українською

Арда Гюлер прекрасно завершил испанский сезон в составе "Реала" и просто порвал публику в Германии на чемпионате Европы со сборной Турции.

Один из самых креативных футболистом Евро после окончания турнира сразу же принялся за работу в зале.

Впрочем, компания для занятий спортом у него отличная.

Интернет облетело фото, на котором Арда в тренажерном зале в компании звезды турецкого кино Экин-Су Джулджулоглу.

29-летняя актриса регулярно появляется в популярных ТВ-сериалах и имеет мощную армия поклонников в соцсетях (4 миллиона только в инстаграме).

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Реал (Мадрид) вТренде Арда Гюлер
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Комментарии
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Вarcelinius
19.07.2024 в 15:21
Ого, какие у неё арбузы... да при такой-то талии.. фигура, как у Софи Лорен Шарман блъ, шарман!
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Комментарии 4
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Вarcelinius
19.07.2024 в 15:21
Ого, какие у неё арбузы... да при такой-то талии.. фигура, как у Софи Лорен Шарман блъ, шарман!
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
19.07.2024 в 14:48
Общеизвестно, у футболистов реала нет красивых жён. Все из категории - мукла". И эта такая же.
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grassion (Харьков)
19.07.2024 в 14:58
Та не, норм со ет)
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Вarcelinius
19.07.2024 в 15:24
Не ну чё, фигура нищяк.
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