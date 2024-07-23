Мудрик кардинально сменил имидж и коротко постригся. Тренд поддержали Трубин и Таловеров. ФОТО
Правда, прическа Максима оказалась фейковой
фото из соцсетей
Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик перед началом нового сезона пошел на кардинальный шаг – футболист радикально изменил имидж.
Михаил решил сменить уже фирменную прическу и коротко подстричься.
Фото своей новой прически футболист выложил в Instagram с подписью: "JAMIE INNIT", что можно перевести как "ты ли это, Джейми?" или "Джейми, не узнать, правда?".
Данный, как оказалось, челлендж, поддержал и голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин, который также решил коротко постричься, выложил фото новой прически в Инстаграм, причем отметил на нем и Мудрика.
Чуть позже в тренд ворвался и Максим Таловеров из ЛАСКа. Он также выложил фото с короткой прической в Инстаграме, но оно оказалось фейковым.
Обман раскрыла пресс-служба УАФ, которая опубликовала видео с Максимом из расположения олимпийской сборной Украины, где видно, что Таловеров все еще со своими длинными белыми волосами:
"Таловеров и очень быстрое отращивание волос", – подписано видео.
Скорее всего, Максим просто поддержать друзей, наложил фильтр на свое фото.
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