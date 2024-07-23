Мудрик кардинально сменил имидж и коротко постригся. Тренд поддержали Трубин и Таловеров. ФОТО

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик перед началом нового сезона пошел на кардинальный шаг – футболист радикально изменил имидж.

Михаил решил сменить уже фирменную прическу и коротко подстричься.

Фото своей новой прически футболист выложил в Instagram с подписью: "JAMIE INNIT", что можно перевести как "ты ли это, Джейми?" или "Джейми, не узнать, правда?".

Данный, как оказалось, челлендж, поддержал и голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин, который также решил коротко постричься, выложил фото новой прически в Инстаграм, причем отметил на нем и Мудрика.

Чуть позже в тренд ворвался и Максим Таловеров из ЛАСКа. Он также выложил фото с короткой прической в Инстаграме, но оно оказалось фейковым.

Обман раскрыла пресс-служба УАФ, которая опубликовала видео с Максимом из расположения олимпийской сборной Украины, где видно, что Таловеров все еще со своими длинными белыми волосами:

"Таловеров и очень быстрое отращивание волос", – подписано видео.

Скорее всего, Максим просто поддержать друзей, наложил фильтр на свое фото.