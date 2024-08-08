В стиле Мудрика и Грилиша. Цыганков порадовал себя и болельщиков новой прической. ФОТО

26-летний украинский вингер "Жироны" Виктор Цыганков, который сейчас восстанавливается после травмы, после вынужденного простоя на одной из первых тренировок появился на публике с новой прической.

Виктор решил отпустить волосы и теперь использует резинку. Ранее подобную прическу делал другой футболист сборной Украины Михаил Мудрик. А Джек Грилиш из "Манчестер Сити" носит ее на постоянной основе.

Напомним, что украинец получил травму на Евро-2024 и сейчас вернулся к индивидуальным тренировкам.

Новый сезон Примеры для "Жироны" начнется поединком с "Бетисом" 15 августа.