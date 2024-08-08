В стиле Мудрика и Грилиша. Цыганков порадовал себя и болельщиков новой прической. ФОТО
Пока лечился, Виктор не терял времени даром
instagram.com/gironafc
26-летний украинский вингер "Жироны" Виктор Цыганков, который сейчас восстанавливается после травмы, после вынужденного простоя на одной из первых тренировок появился на публике с новой прической.
Виктор решил отпустить волосы и теперь использует резинку. Ранее подобную прическу делал другой футболист сборной Украины Михаил Мудрик. А Джек Грилиш из "Манчестер Сити" носит ее на постоянной основе.
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Напомним, что украинец получил травму на Евро-2024 и сейчас вернулся к индивидуальным тренировкам.
Новый сезон Примеры для "Жироны" начнется поединком с "Бетисом" 15 августа.
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