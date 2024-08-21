За кольцом в Нью-Йорк. Жених Магучих рассказал о начале отношений с олимпийской чемпионкой. ФОТО

Ярослава Магучих - звезда лекой атлетики в Украине и во всем мире.

Впрочем, про ее личную жизнь известно не так много.

Больше света на этот аспект жизни спортсменки пролил ее жених Назар Степанов - сын тренера Магучих Татьяны Степановой.

"Мы сначала тренировались в одной группе, я видел ее каждый день, и так сошлись звезды, что влюбился. А когда мне исполнилось 16 лет, начал звать ее на свидание. Поэтому, в принципе, наша лавстори достаточно простая, без чего-то такого", - рассказал Назар.

В первую очередь спортсмен влюбился в личные качества Ярославы.

"Первое, во что я влюбился - как она относится ко всему. Я видел, как она ведет себя на тренировках, какая она в жизни. И мне это нравилось, поэтому я влюбился в эти качества. Да, конечно, еще она очень красивая, и я не мог пройти мимо такой девушки".

За кольцом для предложения пришлось ехать достаточно далеко.

"Когда мы поехали в Нью-Йорк на несколько дней, где у Ярославы были запланированы съемки для журнала Vogue, то я ей сразу сказал, что пойдем в какой-то бутик выбирать обручальное кольцо. Как сейчас помню, что мы пошли на Рокфеллер-стрит и недолго выбирали, с первого раза нашли место и приобрели там кольцо".

Само предложение также вишло без спецэффектов.

"Само предложение я сделал перед родителями Ярославы. Когда мы уже вернулись и собрались в семейном кругу, я принял такое решение", - говорит Назар. "Папа сказал: "Ну надо было еще немного подумать, пойти в другую комнату, чтобы парень поволновался". А мама сразу спросила: "Когда свадьба? Готовиться или нет?", - добавляет Ярослава.

Назар - главный болельщик Ярославы.

"Болею я очень мощно, честно. Я волнуюсь перед каждым ее прыжком. У меня сердце в пятки уходит. Это для меня стресс, потому что я сам спортсмен и знаю, что она чувствует. Все ее прыжки на Олимпиаде я смотрел, но хотелось бы закрыть глаза и не видеть, потому что было... Как было".

Сам Назар специализируется на дистанции 110 метров с барьерами и на чемпионате мира U-20 побил юниорский рекорд Украини (13,69 секунд).