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9 лет вместе. Андрей Лунин выложил фотосессию со своей прекрасной женой. ФОТО

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Уже впечатляющий срок

9 лет вместе. Андрей Лунин выложил фотосессию со своей прекрасной женой. ФОТО

фото из соцсетей

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

25-летний украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин выложил в Инстаграм фотосессию, посвященную годовщине отношений с его женой Анастасией.

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"9 лет вместе. Уже даже не помним времени друг без друга", – подписала публикацию жена 25-летнего Андрея.

Напомним, что пара с 2018 года живет в Испании. У Андрея и Анастасии есть сын.

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Реал (Мадрид) Андрей Лунин Анастасия Лунина
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