Защитник Динамо станет отцом. Дочь Игоря Суркиса объявила о беременности. ФОТО
Яна Суркис находится на 6-м месяце беременности
instagram.com/y.surkis777
22-летняя дочь президента "Динамо" Игоря Суркиса Яна объявила о своей беременности.
Сделала она это в Инстаграм, опубликовав фото на фоне моря с подписью: "6 месяцев растущей любви".
Отцом ее первенца станет защитник "Динамо" Кристиан Биловар, они узаконили свои отношения
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жажа_the_best (Харьков)
23.08.2024 в 18:59
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