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Защитник Динамо станет отцом. Дочь Игоря Суркиса объявила о беременности. ФОТО

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Яна Суркис находится на 6-м месяце беременности

Защитник Динамо станет отцом. Дочь Игоря Суркиса объявила о беременности. ФОТО

instagram.com/y.surkis777

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

22-летняя дочь президента "Динамо" Игоря Суркиса Яна объявила о своей беременности.

Сделала она это в Инстаграм, опубликовав фото на фоне моря с подписью: "6 месяцев растущей любви".

Отцом ее первенца станет защитник "Динамо" Кристиан Биловар, они узаконили свои отношения еще в июле прошлого года.

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Динамо (Киев) Кристиан Биловар
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Комментарии
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avatar
жажа_the_best (Харьков)
23.08.2024 в 18:59
Настоящие украинцы умирают за Родину. А всякое дерьмо типа суркисов продолжает плодицца!!!(((
Ответить
1
0
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
23.08.2024 в 18:59
Настоящие украинцы умирают за Родину. А всякое дерьмо типа суркисов продолжает плодицца!!!(((
Ответить
1
0

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