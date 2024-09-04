Известный экс-игрок Шахтера создал аккаунт в OnlyFans
Дуглас Коста попробует себя в роли блогера
instagram.com/douglascosta
Бразильский экс-игрок "
"Привет всем. Здесь я буду публиковать контент из моей повседневной жизни! Будьте здоровы, и я с вами", – написал бразилец.
Пока что подписка на аккаунт футболиста является бесплатной.
Отметим, что OnlyFans – это сервис подписки на контент. Преимущественно его используют для откровенного контента, при этом подписка платная. Впрочем, в последнее время платформа постепенно меняется и ее уже не воспринимают исключительно как эротическую. Сейчас многие известные люди ее воспринимают, как дополнительную монетизацию и заработок средств.
Напомним, что в составе донецкого Шахтера (2010-2015 гг.) бразилец провел 203 матча, в которых забил 38 голов и сделал 40 результативных передач.
После "Шахтера" Коста поиграл за "Баварию", "Ювентус", "Лос-Анджелес Гэлэкси", "Гремио" и "Флуминенсе".
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