  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

Известный экс-игрок Шахтера создал аккаунт в OnlyFans

Новости

Дуглас Коста попробует себя в роли блогера

Известный экс-игрок Шахтера создал аккаунт в OnlyFans

instagram.com/douglascosta

Новина українською

Бразильский экс-игрок "Шахтера" Дуглас Коста создал себе аккаунт на платформе OnlyFans.

"Привет всем. Здесь я буду публиковать контент из моей повседневной жизни! Будьте здоровы, и я с вами", – написал бразилец.

Пока что подписка на аккаунт футболиста является бесплатной.

Отметим, что OnlyFans – это сервис подписки на контент. Преимущественно его используют для откровенного контента, при этом подписка платная. Впрочем, в последнее время платформа постепенно меняется и ее уже не воспринимают исключительно как эротическую. Сейчас многие известные люди ее воспринимают, как дополнительную монетизацию и заработок средств.

Напомним, что в составе донецкого Шахтера (2010-2015 гг.) бразилец провел 203 матча, в которых забил 38 голов и сделал 40 результативных передач.

После "Шахтера" Коста поиграл за "Баварию", "Ювентус", "Лос-Анджелес Гэлэкси", "Гремио" и "Флуминенсе".

По теме
yellow-arrow
Защитник Динамо станет отцом. Дочь Игоря Суркиса объявила о беременности. ФОТО
yellow-arrow
9 лет вместе. Андрей Лунин выложил фотосессию со своей прекрасной женой. ФОТО
yellow-arrow
За кольцом в Нью-Йорк. Жених Магучих рассказал о начале отношений с олимпийской чемпионкой. ФОТО
Дуглас Коста
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
onlyfans
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
жажа_the_best (Харьков)
04.09.2024 в 19:45
А что же Мудрик?
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
04.09.2024 в 19:45
А что же Мудрик?
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости