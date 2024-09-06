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Красотка дня. Очаровательная невеста Влада Супряги, которая готова поддерживать его в Заре

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Для такой девушки взять Golden Ball мало

Красотка дня. Очаровательная невеста Влада Супряги, которая готова поддерживать его в Заре

fpeople.net

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 6 сентября, киевское "Динамо" официально объявило о переходе форварда Владислава Супряги в луганскую "Зарю" на правах аренды. Соглашение с футболистом, которого часто называют "незабивным", рассчитано на один год.

Сегодня клуб с самой восточной точки Украины имеет свое расположение в Киеве, а это значительно упростит жизнь невесте футболиста, модельной красавице Марине Литвин (которой не придется переезжать и прощаться со статусом "столичной").

Напомним, что пара публично объявила о помолвке 8 июня, однако точной даты свадьбы пока не знает никто. Кто такая на самом деле госпожа (пока что) Литвин – знакомимся с яркими фото девушки.

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Заря (Луганск) Владислав Супряга
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