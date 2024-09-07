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Красотка дня. Сексуальная жена защитника сборной Албании, которая будет его мотивировать в матче против Украины

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Нашим нападающим придётся не просто

Красотка дня. Сексуальная жена защитника сборной Албании, которая будет его мотивировать в матче против Украины

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 7 сентября, национальная сборная Украины по футболу начнет свой путь в Лиге наций сезона 2024-2025. Первым соперником подопечных Сергея Реброва станет неуступчивая Албания. Напомним, что на Евро-2024 команда под руководством бразильца Сильвинью продемонстрировала как для себя очень хороший результат (ничья с Хорватией и минимальные поражения от Италии и Испании).

Многие специалисты и аналитики уже прогнозируют стартовые составы обеих команд на сегодняшний поединок. В частности, на позицию центрального защитника многие ставят 24-летнего Мараша Кумбула. Этот албанец принадлежит итальянской "Роме", однако на правах аренды до конца сезона будет играть в "Эспаньоле".

Переход в испанский клуб стал проблемой только для его очаровательной жены, итальянки Греты Манцато, которой пришлось паковать вещи для переезда в другую страну. Пара вместе уже более 5 лет, а в июле 2023 албанец впервые стал отцом – родилась дочь Матильда.

Так кто же эта девушка, которая будет мотивировать Мараша в игре против Украины – давайте знакомиться:

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Албания Мараш Кумбулла
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