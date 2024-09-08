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Красавица дня. Очаровательная испанская пассия полузащитника Грузии, который вчера добил чехов

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Пиренейский колорит и красота

Красавица дня. Очаровательная испанская пассия полузащитника Грузии, который вчера добил чехов

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

7 сентября в рамках первого тура Лиги Наций сезона 2024-2025 сборная Грузии в домашнем поединке победила команду Чехии.

Разгромный счет 4-1 оставил небольшие шансы подопечным Ивана Гашека на победу в группе А. Последний гвоздь в чешский футбольный гроб на 66 минуте матча забил полузащитник грузин Гиорги Кочорашвили.

В клубной жизни футболист играет за испанский "Леванте", а в личной - встречается с местной Сандрой Мендонца. О личной жизни девушки известно немного, однако судя по социальным сетям работает она стюардессой.

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