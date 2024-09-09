Красавица дня. Завораживающая жена полузащитника сборной Чехии, который попытается забить украинцам

Уже завтра, 10 сентября, национальная сборная Украины по футболу сыграет свой второй матч в Лиге Наций сезона 2024-2025. После провала в поединке против Албании подопечные Сергея Реброва попытаются реабилитироваться в выездном матче против Чехии.

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Команда Ивана Гашека после разгромного поражения от грузин также будет пытаться показать своим болельщикам достойную игру и забить как можно больше голов украинцам. В частности, все усилия для этого приложит полузащитник чехов Лукаш Провод.

В клубной жизни футболист выступает за местную "Славию Прагу", а в личной – женат на своей соотечественнице Петре Проводовой. Пара в браке с июля 2023 года и имеет дочь Леа.