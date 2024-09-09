Красавица дня. Завораживающая жена полузащитника сборной Чехии, который попытается забить украинцам
Остановить его будет тяжело
Уже завтра, 10 сентября, национальная сборная Украины по футболу сыграет свой второй матч в Лиге Наций сезона 2024-2025. После провала в поединке против Албании подопечные Сергея Реброва попытаются реабилитироваться в выездном матче против Чехии.
- Больше горячих красоток и их лайфстайл - в Telegram UA-Football
Команда Ивана Гашека после разгромного поражения от грузин также будет пытаться показать своим болельщикам достойную игру и забить как можно больше голов украинцам. В частности, все усилия для этого приложит полузащитник чехов Лукаш Провод.
В клубной жизни футболист выступает за местную "Славию Прагу", а в личной – женат на своей соотечественнице Петре Проводовой. Пара в браке с июля 2023 года и имеет дочь Леа.
Популярное сейчас
- В одном из клубов Первой лиги продолжается внутреннее расследование. Есть подозрение на неспортивное поведение
- Косырин: Достаточно было посмотреть на Мудрика, который, улыбаясь, лузгал семечки
- Вернидуб: Шахтер хотел доигрывать, вопросов нет. Было предложение без людей доигрывать, но как без людей?
- "Наша вселенная". Защитник Динамо впервые стал отцом
- Красавица дня. Очаровательная испанская пассия полузащитника Грузии, который вчера добил чехов
- Красотка дня. Сексуальная жена защитника сборной Албании, которая будет его мотивировать в матче против Украины