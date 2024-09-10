Красавица дня. Вторая половинка нападающего сборной Косово, который отвалил дубль в ворота киприотов
Великолепная пара
9 сентября сборная Косово сыграла свой второй матч в дивизионе С турнира Лига наций сезона 2024-2025. После домашнего фиаско от Румынии (0-3) подопечные немца Франко Фоды на выезде полностью "оттянулись" на сборной Кипра.
В частности, участие в разгроме соперника принял нападающий косоваров Ведат Мурики. Футболист в начале встречи оформил дубль и фактически решил судьбу поединка.
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Клубная прописка Мурики – испанская "Мальорка". В текущем сезоне команда результатами не впечатляет, а Ведат – забил всего один гол в ворота "Реала". Однако в личной жизни футболист вполне успешен. Его спутница – очаровательная Эдибе Мурики. Девушка родила своему мужу двух прекрасных детей и сумела сохранить отличную физическую форму.
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