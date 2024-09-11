Красавица дня. Милая парагвайская дама, чей парень решил судьбу матча против Бразилии

В ночь с 10 на 11 сентября свой восьмой поединок группового этапа отбора на чемпионат мира-2026 сыграла команда Парагвая. Дома подопечные аргентинца Густаво Альфаро почти сенсационно одолели сборную Бразилии. Решающий гол в ворота Алисона Беккера на 20-й минуте забил полузащитник хозяев Диего Гомес.

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21-летний игрок считается одним из ярких талантов сборной Парагвая. В настоящее время он играет за "Inter Miami" в MLS, формируя дуэт с Лионелем Месси, который также присоединился к команде во время летнего трансферного окна 2023 года.

И если в клубной жизни футболиста все еще много раз может измениться, то в личной спортсмен кажется определился. Его девушка – очаровательная парагвайка Джеральдин. Судя по социальным сетям пара начала встречаться недавно, но кажется любовь между ними действительно крепкая.