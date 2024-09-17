С Шевченко, Притулой, Беленюком и другими звездами. Свитолина отпраздновала 30-летие. ФОТО
Поздравляем именинницу
instagram.com/elisvitolina
12 сентября известной украинской теннисистке Элине Свитолине исполнилось 30 лет.
Элина отпраздновала юбилей в Киеве, а поздравить известную теннисистку пришли спортсмены, музыканты и звездами украинского шоу-бизнеса.
"Мой особенный день. Встретила в Украине с самыми близкими людьми, которые за три последних года стали почти семьей. Людьми, которыми горжусь, которые меня вдохновляют и поддерживают. Спасибо", – написала Свитолина в Инстаграме.
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