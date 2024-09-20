Ольга Харлан снялась для Playboy Ukraine. ФОТО

Украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка Парижа Ольга Харлан снялась для Playboy Ukraine.

Об этом сообщила сама спортсменка, опубликова в Инстаграм фото обложки журнала.

"Благодарю невероятно креативную и профессиональную команду, за то, что сделали это все реальным", - написала Харлан.

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Отметим, что это не первый подобный опыт спортсменки, которая в 2018 году позировала для журнала XXL. В частности, в нижнем белье и топлес.