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Ольга Харлан снялась для Playboy Ukraine. ФОТО

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Ждем выхода журнала

Ольга Харлан снялась для Playboy Ukraine. ФОТО

instagram.com/olgakharlan

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка Парижа Ольга Харлан снялась для Playboy Ukraine.

Об этом сообщила сама спортсменка, опубликова в Инстаграм фото обложки журнала.

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"Благодарю невероятно креативную и профессиональную команду, за то, что сделали это все реальным", - написала Харлан.

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Отметим, что это не первый подобный опыт спортсменки, которая в 2018 году позировала для журнала XXL. В частности, в нижнем белье и топлес.

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Ольга Харлан
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