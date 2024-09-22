Красавица дня. Тайная муза боксера, который произвел настоящий фурор в супертяжелом весе
Похоже она мотивирует Даниэля
Британский супертяж, чемпион мира по версии IBF Даниэль Дюбуа (22-2; 21 КО)
В профессиональной жизни у боксера сейчас складывается все очень положительно, а вот в личной – все покрыто тайной. Ходят слухи, что Дюбуа встречается с бразильской красавицей по имени Раиса Фокс. Сейчас Дюбуа не слишком публично рассказывает об этих отношениях. И подробности того, чем она занимается в профессиональной сфере, тоже неизвестны. Однако несколько месяцев назад он опубликовал фотографии с ней, на которых назвал ее своей бразильской королевой.
Однако слухи становятся более реальными, когда просмотреть Instagram-аккаунт миссис Фокс. После победы Даниэля девушка принялась активно поститься фото с поддержкой в адрес боксера и одна из них подписала "чемп, моя любовь".
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