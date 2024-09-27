С мотивационными цитатами от чемпиона. Усик снялся для Playboy Ukraine. ФОТО
Издание готовит номер, который будет посвящен украинским олимпийцам
instagram.com/playboyukraine.official
Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александр Усик (22-0; 14 КО) стал одним из героев нового выпуска украинской редакции мужского журнала "Плейбой".
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Боксер вместе с другими украинскими спортсменами стал героем "олимпийского" номера издания.
Издание опубликовало один из снимков фотогалереи, на котором Усик в шортах позирует на фоне боксерских перчаток.
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"Следующим героем олимпийского номера стал наш боксер, абсолютный чемпион мира – Александр Усик. Лучшие мотивационные цитаты от Александра Усика", –пишет издание.
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жажа_the_best (Харьков)
27.09.2024 в 21:00
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