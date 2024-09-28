Усик и его промоутерская компания прокомментировали фейковое сотрудничество с Playboy: Вы не имеете права
Издание проявило излишнюю самостоятельность
Getty Images/Global Images Ukraine
Usyk 17 Promotions, промоутерская компания обладателя титулов WBC, WBA, WBO и IBO в сверхтяжелом весе Александра Усика (22-0, 14 КО), отрицает информацию о том, что украинец стал героем выпуска журнала Playboy Ukraine.
“Удалите, пожалуйста. Вы не имеете права выставлять фотографии без согласования с Александром Усиком”, – сообщила компания.
Сам боксер отреагировал на эту новость одним словом: "Ложь".
Фото, опубликованные на официальной странице Playboy, были сделаны в 2022 году. Ранее героями нового номера журнала стали украинские спортсмены Жан Беленюк и Ольга Харлан.
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