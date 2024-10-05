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Жена Роналду снялась обнаженной для известного бренда дамских сумочек

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Многолетнее сотрудничество выходит на новый уровень

Жена Роналду снялась обнаженной для известного бренда дамских сумочек

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Жена португальского футболиста, пятикратного обладателя "золотого мяча" Криштиану Роналду, снялась в фотосессии для рекламы известного бренда дамских сумочек. Джорджина Родригес на этот раз предстала перед камерами почти обнаженной. Единственным, что прикрывало тело девушки, стал сам товар. Соответствующий пост размещен на официальной странице бренда Guess в Instagram.

Это уже не первый случай сотрудничества модели и известного бренда. Ранее Джорджина также снималась в подобных сессиях, однако в гораздо более скромном виде.

Жена Роналду снялась обнаженной для известного бренда дамских сумочек - изображение 1

Жена Роналду снялась обнаженной для известного бренда дамских сумочек - изображение 2

Жена Роналду снялась обнаженной для известного бренда дамских сумочек - изображение 3

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