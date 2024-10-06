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Элина Свитолина – на обложке модного журнала L'Officiel Ukraine

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Новая страница в биографии

Элина Свитолина – на обложке модного журнала L'Officiel Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №27) появилась на обложке украинского издания французского женского журнала о моде L'Officiel.

"Самая успешная украинская теннисистка в истории. В ее биографии множество "стала первой". Первая украинка с номером 3-й ракетки мира. Первая украинка, принесшая своей стране медаль по теннису на Олимпийских играх. Первая украинка, вышедшая в полуфинал Уимблдона. Первая украинка, обыгравшая восьмерку лучших теннисисток мира на турнире в Сингапуре.

Это лишь часть ее исторических достижений, воплощенных благодаря упорству и стойкости. И на теннисном корте, и в личной беседе она четко обозначает собственные цели и твердую позицию. Посол UNITED24, инициативы Bringkidsback и основатель фонда помощи молодым спортсменам Svitolina Foundation Элина Свитолина транслирует свой голос Украины на мировую спортивную арену и видит свою миссию в воплощении детских мечтаний.

В интервью "L'Officiel Украина" теннисистка рассказывает о своем возвращении в большой спорт после рождения дочери, деятельности собственного фонда во время войны и своей цели номер один. Встречайте осеннее коллекционное издание"

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Отметим, что журнал L'Officiel был основан в 1921 году под руководством Андре Кастанье, а с 2001 года издается в Украине.

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Элина Свитолина
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