Красавица дня. Очаровательная жена украинца, который стал лучшим на чемпионате мира по футзалу
Они подходят друг другу
Сборная Украины по футзалу выиграла историческую бронзу на чемпионате мира-2024. В поединке за третье место подопечные Александра Косенко разгромно выиграли сборную Франции (7-1).
Лучшим игроком нашей команды по итогам мундиаля стал Даниил Абакшин. На турнире он забил 7 голов в 7 матчах и отдал 6 результативных передач.
С наградой "серебряная бутса" футзалист вернется домой, в объятия любимой жены и красавицы Ирины. Пара давно вместе и уже имеет 7-месячного сына.
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