Красавица дня. Очаровательная жена украинца, который стал лучшим на чемпионате мира по футзалу

Сборная Украины по футзалу выиграла историческую бронзу на чемпионате мира-2024. В поединке за третье место подопечные Александра Косенко разгромно выиграли сборную Франции (7-1).

Лучшим игроком нашей команды по итогам мундиаля стал Даниил Абакшин. На турнире он забил 7 голов в 7 матчах и отдал 6 результативных передач.

С наградой "серебряная бутса" футзалист вернется домой, в объятия любимой жены и красавицы Ирины. Пара давно вместе и уже имеет 7-месячного сына.