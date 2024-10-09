Красотка дня. Сексуальная и яркая журналистка канала UPL.TV, а по совместительству – клубный фотограф Кривбасса

Розыгрыш украинской Премьер-лиги сезона 2024/2025 в самом разгаре. Футболисты много работают для того, чтобы их команды были как можно выше в турнирной таблице, а их карманы пополнялись приличными призовыми.

Середняк отечественного чемпионата, криворожский "Кривбасс" сезон начал довольно уверенно. Подопечные Юрия Вернидуба в восьми сыгранных поединках трижды праздновали победу, дважды брали по одному очку, а еще трижды оставались без ничего. Для того чтобы на страницах клуба в социальных сетях появлялись самые яркие мгновения игры футболистов активно работает фотограф команды Мария Третяк.

В недалеком прошлом девушка была папарацци в "Александрии" и одесском "Черноморце", а недавно работает репортером на матчах украинской Премьер-лиги на канале UPL.TV.