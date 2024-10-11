Секс-символ судейства: Рефери, которую дисквалифицировали за клубничку в чемпионате Турции
Так поступать – просто грех
Всемирной знаменитостью в эти дни оказалась рефери турецкого чемпионата, 24-летняя красавица Элиф Караарслан. А все потому, что местная футбольная федерация (TFF) отозвала ее лицензию на профессиональную деятельность.
Девушка и инспектор матчей Суперлиги Орхан Эрдемир попали в скандал. В интернете появились видео 18+ с их участием. Стоит отметить, что Элиф – дама со специфическими предпочтениями, ведь ее сексуальному спутнику 61 год.
Отметим, что оба пытались оспорить решение федерации, однако безуспешно.
По теме
Оцените этот материал:
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Позор на Уэмбли. Англия — Греция 1:2. Видео голов и обзор матча
- В Челси все еще верят в Мудрика. Но есть одно "но"
- Тайсон Фьюри: Моей самой большой ошибкой было то, что я не обратился за помощью на 10 лет раньше
- Красавица дня. Очаровательная жена украинца, который стал лучшим на чемпионате мира по футзалу
- Элина Свитолина – на обложке модного журнала L'Officiel Ukraine
- Жена Роналду снялась обнаженной для известного бренда дамских сумочек
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн