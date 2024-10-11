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Секс-символ судейства: Рефери, которую дисквалифицировали за клубничку в чемпионате Турции

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Так поступать – просто грех

Секс-символ судейства: Рефери, которую дисквалифицировали за клубничку в чемпионате Турции

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Всемирной знаменитостью в эти дни оказалась рефери турецкого чемпионата, 24-летняя красавица Элиф Караарслан. А все потому, что местная футбольная федерация (TFF) отозвала ее лицензию на профессиональную деятельность.

Девушка и инспектор матчей Суперлиги Орхан Эрдемир попали в скандал. В интернете появились видео 18+ с их участием. Стоит отметить, что Элиф – дама со специфическими предпочтениями, ведь ее сексуальному спутнику 61 год.

Отметим, что оба пытались оспорить решение федерации, однако безуспешно.

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