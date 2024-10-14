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Красавица дня. Жена Арнаутовича, который отвалил дубль в ворота норвежцев

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Австрийская фрау футболиста

Красавица дня. Жена Арнаутовича, который отвалил дубль в ворота норвежцев

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

13 октября в рамках четвертого тура Лиги наций сезона 2024-2025 сборная Австрии дома разгромно победила команду Норвегии. Подопечные Ральфа Рангника загнали своих соперников со счетом 5-1.

Лучшим в составе обоих коллективов по итогам встречи аналитические центры признали нападающего австрийцев Марко Арнаутовича, вечером отличившегося двумя голами за свою национальную сборную.

Жена футболиста – прекрасная Сара Арнаутович. Когда-то девушка призналась, что смотрит все футбольные матчи, в которых ее муж участвует, и следит за его хорошим поведением. Пара имеет двух великолепных девочек, много путешествует и похоже живет в абсолютной семейной идиллии.

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Марко Арнаутович
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Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
14.10.2024 в 12:52
Фубля силиконовая
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
14.10.2024 в 12:52
Фубля силиконовая
Ответить
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