Я тоже его хочу. Украинские актрисы активно обсуждали Мудрика в шоу Леси Никитюк. ФОТО
Михаилу нужно обратить внимание
instagram.com/irinaa_kudashova
Во время одного из последних выпусков шоу "ЄПитання" с Лесей Никитюк на Новом канале прошел один интересный опрос. Цель его была узнать, кого украинки считают самым желанным мужчиной.
Интересно, что в топ-10 место завидных мужчин нашлось место Михаилу Мудрику.
Ведущая проекта Леся Никитюк и гости студии активно обсуждали вингера "Челси", у которого по слухам до сих пор нет девушки. Так, актриса Ксения Мишина, которая имеет ребенка, в шутку заявила, что очень хочет футболиста, а Наталья Денисенко поддержала ее инициативу. Затем девушки начали сватать Михаила третьей актрисе, Ирине Кудашовой.
Фрагмент видео из шоу.
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Відео: @sctr31 pic.twitter.com/JYnV2bw1Hm— Vlad Prezzemolo (@petrushevskiy) October 17, 2024
Полный выпуск шоу:
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