Я тоже его хочу. Украинские актрисы активно обсуждали Мудрика в шоу Леси Никитюк. ФОТО

Во время одного из последних выпусков шоу "ЄПитання" с Лесей Никитюк на Новом канале прошел один интересный опрос. Цель его была узнать, кого украинки считают самым желанным мужчиной.

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Интересно, что в топ-10 место завидных мужчин нашлось место Михаилу Мудрику.

Ведущая проекта Леся Никитюк и гости студии активно обсуждали вингера "Челси", у которого по слухам до сих пор нет девушки. Так, актриса Ксения Мишина, которая имеет ребенка, в шутку заявила, что очень хочет футболиста, а Наталья Денисенко поддержала ее инициативу. Затем девушки начали сватать Михаила третьей актрисе, Ирине Кудашовой.

Фрагмент видео из шоу.

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Полный выпуск шоу: