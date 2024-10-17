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Я тоже его хочу. Украинские актрисы активно обсуждали Мудрика в шоу Леси Никитюк. ФОТО

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Михаилу нужно обратить внимание

Я тоже его хочу. Украинские актрисы активно обсуждали Мудрика в шоу Леси Никитюк. ФОТО

instagram.com/irinaa_kudashova

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Во время одного из последних выпусков шоу "ЄПитання" с Лесей Никитюк на Новом канале прошел один интересный опрос. Цель его была узнать, кого украинки считают самым желанным мужчиной.

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Интересно, что в топ-10 место завидных мужчин нашлось место Михаилу Мудрику.

Ведущая проекта Леся Никитюк и гости студии активно обсуждали вингера "Челси", у которого по слухам до сих пор нет девушки. Так, актриса Ксения Мишина, которая имеет ребенка, в шутку заявила, что очень хочет футболиста, а Наталья Денисенко поддержала ее инициативу. Затем девушки начали сватать Михаила третьей актрисе, Ирине Кудашовой.

Фрагмент видео из шоу.

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Полный выпуск шоу:

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Комментарии
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Віктор Бокасса (Betwmount)
17.10.2024 в 21:24
Це не актриси, а скоріше проститутки
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Комментарии 4
Віктор Бокасса (Betwmount)
17.10.2024 в 21:24
Це не актриси, а скоріше проститутки
Ответить
1
0
avatar
Вarcelinius
17.10.2024 в 21:12
Леся, я хочу тебя трахнуть, напиши мне.
Ответить
0
1
oda1979 (Запорожье)
17.10.2024 в 20:45
Кто все эти люди??
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2
0
JudgeDredd (Київ)
17.10.2024 в 20:47
Мудрик - запасний гравець в Челсі, інших не знаю.
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1
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