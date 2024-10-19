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Ярослава Магучих – украинская прима легкой атлетики на обложке модного журнала Vogue

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Ярослава Магучих – украинская прима легкой атлетики на обложке модного журнала Vogue

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, олимпийская чемпионка, чемпионка мира и рекордсменка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих появилась на обложке модного журнала Vogue Ukraine.

Vogue (в переводе с французского – мода) – ежемесячный журнал, основанный в 1892 году. Является самым влиятельным модным изданием в мире и "библией" моды. Версии журнала выпускаются в 20 странах мира.

Vogue стал первым журналом в истории модных изданий, где на обложке была опубликована цветная фотография, снимки размещены на развороте, изображения, обрезанные до краев без белых полей, использованы постановочные снимки.

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Ярослава Магучих
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