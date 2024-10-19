Ярослава Магучих – украинская прима легкой атлетики на обложке модного журнала Vogue
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Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка, олимпийская чемпионка, чемпионка мира и рекордсменка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих появилась на обложке модного журнала Vogue Ukraine.
Vogue (в переводе с французского – мода) – ежемесячный журнал, основанный в 1892 году. Является самым влиятельным модным изданием в мире и "библией" моды. Версии журнала выпускаются в 20 странах мира.
Vogue стал первым журналом в истории модных изданий, где на обложке была опубликована цветная фотография, снимки размещены на развороте, изображения, обрезанные до краев без белых полей, использованы постановочные снимки.
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