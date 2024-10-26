Красотка дня. Милая девушка игрока Арсенала, который круто подставил Ризныка на Emirates Stadium

Во вторник, 22 октября, лондонский "Арсенал" в рамках третьего круга Лиги чемпионов сезона 2024/2025 дома принимал донецкий "Шахтер". Канониры одолели горняков с минимальным счетом 1-0, а единственный гол в этом поединке официально признан автоголом. Однако, конечно, вся заслуга за забитый мяч лежит на нападающем "Арсенала", игроке национальной сборной Бразилии Габриэле Мартинелли.

И если в матче против украинской команды гол помогла ему забить стойка и удачный рекошет, то в личной жизни спортсмен с выбором спутницы в "штангу не дал". Его девушка – бразильянка Изабелла Руссо. О ее личной жизни известно не много, точно можно сказать о возрасте мадам (22 года) и ее специальности (медицина).