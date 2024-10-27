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Красавица дня. Жена футболиста, который похоронил Лунина в домашнем El Clásico

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Последний гол получился по-особому ужасным для Андрея

Красавица дня. Жена футболиста, который похоронил Лунина в домашнем El Clásico

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Вчера 26 октября состоялось "классическое" в испанской Примере. В домашнем поединке "Реал" разгромно влетел своему извечному сопернику каталонской "Барселоне".

Счет 0-4 заставил королевский клуб серьезно задуматься не только над вопросом организации игры в обороне, но и о перспективе потерять чемпионский титул по итогам сезона (хотя говорить об этом неприлично рано, но сама игра мадридцев ставит их амбиции под серьезное сомнение). Антигероем матча стал голкипер "Реала", украинец Андрей Лунин. За первые три гола нашего соотечественника вряд ли можно поругать, однако последний – откровенное издевательство от бразильского вингера каталонцев Рафиньи. "Черпачок" за воротник голкипера "Реала" – последний гвоздь в гроб подопечных Карло Анчелотти.

В личной жизни Рафинья – абсолютно успешный муж и отец. Женой футболиста является бразильянка Наталии Родригес Беллоли. Пара имеет маленькую дочь, живет на широкую ногу и в силу профессии главы семьи – часто путешествует.

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Рафинья Андрей Лунин
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