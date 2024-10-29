Яна Суркис похвасталась небанальным подарком, который привез ей Кристиан Биловар из Рима. ФОТО

В матче 3-го тура основного раунда Лиги Европы "Динамо" в Риме играла с местной "Ромой" и уступило 0:1.

В стартовом составе киевлян вышел и отыграл весь матч защитник "Динамо", а по совместительству, муж дочери Игоря Суркиса Яны Кристиан Биловар.

Ну а через некоторое время Яна похвасталась подарком, который Кристиан привез ей из Рима. Защитник подарил ей игровую футболку полузащитника "волков" Лоренцо Пеллегрини, с которым, вероятно, обменялся после матча.

"Футболка с запахом пота. Спасибо, муж", – подписала снимок Яна.

Напомним, что Кристиан Биловар женат на Яне Суркис. Пара сейчас ждет ребенка.