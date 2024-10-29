Яна Суркис похвасталась небанальным подарком, который привез ей Кристиан Биловар из Рима. ФОТО
С запахом пота
фото из соцсетей
В матче 3-го тура основного раунда Лиги Европы "Динамо" в Риме играла с местной "Ромой" и уступило 0:1.
В стартовом составе киевлян вышел и отыграл весь матч защитник "Динамо", а по совместительству, муж дочери Игоря Суркиса Яны Кристиан Биловар.
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Ну а через некоторое время Яна похвасталась подарком, который Кристиан привез ей из Рима. Защитник подарил ей игровую футболку полузащитника "волков" Лоренцо Пеллегрини, с которым, вероятно, обменялся после матча.
"Футболка с запахом пота. Спасибо, муж", – подписала снимок Яна.
Напомним, что Кристиан Биловар женат на Яне Суркис. Пара сейчас ждет ребенка.
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