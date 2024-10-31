Юная звезда Барселоны снялся в фотосессии для модного журнала GQ France

Юная звезда каталонской "Барселоны", 17-летний Ламин Ямаль в эти дни просто нарасхват. После того, как молодой испанец забрал "Копа Трофи" (приз лучшему молодому игроку 2024 года) и едва не получил "Золотой мяч" (занял 8-е место в номинации), футболист решил повысить себе популярность еще и за счет съемки в модном СМИ.

Ямаль – на обложке GQ France. Это издание – международный ежемесячный мужской журнал, издающийся в Нью-Йорке (США), фокусирующийся на моде, стиле и культуре для мужчин, хотя также представлены темы еды, фильмов, фитнеса, секса, музыки, путешествий, спорта, технологий и книг.