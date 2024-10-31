Юная звезда Барселоны снялся в фотосессии для модного журнала GQ France
Пафосом просто повеяло
Getty Images/Global Images Ukraine
Юная звезда каталонской "Барселоны", 17-летний Ламин Ямаль в эти дни просто нарасхват. После того, как молодой испанец забрал "Копа Трофи" (приз лучшему молодому игроку 2024 года) и едва не получил "Золотой мяч" (занял 8-е место в номинации), футболист решил повысить себе популярность еще и за счет съемки в модном СМИ.
Ямаль – на обложке GQ France. Это издание – международный ежемесячный мужской журнал, издающийся в Нью-Йорке (США), фокусирующийся на моде, стиле и культуре для мужчин, хотя также представлены темы еды, фильмов, фитнеса, секса, музыки, путешествий, спорта, технологий и книг.
Популярное сейчас
- Зинченко: Когда я сказал Фоменко, что мной интересуется Сити, этот всегда серьезный тренер расхохотался
- Известны все участники четвертьфинала Кубка Украины
- Очередной судейский скандал. Странное удаление игрока пивоваров в матче Верес - Оболонь. ВИДЕО
- Красавица дня. Жена футболиста, который похоронил Лунина в домашнем El Clásico
- Яна Суркис похвасталась небанальным подарком, который привез ей Кристиан Биловар из Рима. ФОТО
- Красотка дня. Милая девушка игрока Арсенала, который круто подставил Ризныка на Emirates Stadium