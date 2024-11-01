Букет или Range Rover? Анастасия Лунина похвасталась шикарным подарком от мужа

Жена украинского вратаря "Реала" Андрея Лунина Анастасия заинтриговала новостью в Инстаграм.

Анастасия опубликовала в соцсети фото с букетом цветов на фоне черного автомобиля Range Rover.

"Мой новый красавец. Спасибо мужу за такой подарунок", – написала Анастасия в публикации.

А что подарил Андрей свой жене, авто или букет, или и то и другое, догадайтесь сами.