Букет или Range Rover? Анастасия Лунина похвасталась шикарным подарком от мужа
Или и то и другое?
instagram.com/a.nastasica
Жена украинского вратаря "Реала" Андрея Лунина Анастасия заинтриговала новостью в Инстаграм.
Анастасия опубликовала в соцсети фото с букетом цветов на фоне черного автомобиля Range Rover.
"Мой новый красавец. Спасибо мужу за такой подарунок", – написала Анастасия в публикации.
А что подарил Андрей свой жене, авто или букет, или и то и другое, догадайтесь сами.
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Бapceлиниyс
01.11.2024 в 19:32
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