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Букет или Range Rover? Анастасия Лунина похвасталась шикарным подарком от мужа

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Или и то и другое?

Букет или Range Rover? Анастасия Лунина похвасталась шикарным подарком от мужа

instagram.com/a.nastasica

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Жена украинского вратаря "Реала" Андрея Лунина Анастасия заинтриговала новостью в Инстаграм.

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Анастасия опубликовала в соцсети фото с букетом цветов на фоне черного автомобиля Range Rover.

"Мой новый красавец. Спасибо мужу за такой подарунок", – написала Анастасия в публикации.

А что подарил Андрей свой жене, авто или букет, или и то и другое, догадайтесь сами.

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Реал (Мадрид) Андрей Лунин Анастасия Лунина
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Комментарии
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Бapceлиниyс
01.11.2024 в 19:32
Нах вы нам это суёте сюда? Дебилы блъ.
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1
0
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Комментарии 1
avatar
Бapceлиниyс
01.11.2024 в 19:32
Нах вы нам это суёте сюда? Дебилы блъ.
Ответить
1
0

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