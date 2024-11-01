После 19 лет в браке. Жена легенды Шахтера подала на развод. ФОТО
Что происходит?
instagram.com/piatova
Супруга бывшего голкипера "
Об этом можно сделать вывод из выписки в блоке "Состояние рассмотрения судебных дел" Печерского районного суда города Киева.
Напомним, что сейчас Пятов является одним из тренеров вратарей "Шахтера".
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Андрей и Юлия Пятовы поженились в 2005 году. Супруги воспитывают четырех детей: трех девочек – Дашу (2006), Милану (2009) и Маю (2014) – и сына Льва, которому в феврале 2024 года исполнилось пять лет.
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Просто Квашин (Харків)
01.11.2024 в 20:44
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