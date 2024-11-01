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После 19 лет в браке. Жена легенды Шахтера подала на развод. ФОТО

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После 19 лет в браке. Жена легенды Шахтера подала на развод. ФОТО

instagram.com/piatova

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Супруга бывшего голкипера "Шахтера" и сборной Украины Андрея Пятова Юлия подала на развод.

Об этом можно сделать вывод из выписки в блоке "Состояние рассмотрения судебных дел" Печерского районного суда города Киева.

Напомним, что сейчас Пятов является одним из тренеров вратарей "Шахтера".

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Андрей и Юлия Пятовы поженились в 2005 году. Супруги воспитывают четырех детей: трех девочек – Дашу (2006), Милану (2009) и Маю (2014) – и сына Льва, которому в феврале 2024 года исполнилось пять лет.

После 19 лет в браке. Жена легенды Шахтера подала на развод. ФОТО - изображение 1
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Андрей Пятов Шахтер (Донецк)
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Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
01.11.2024 в 20:44
В 14 році це чмо обіймалося з сепаратистами ! Фото - в інеті !
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Комментарии 6
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Просто Квашин (Харків)
01.11.2024 в 20:44
В 14 році це чмо обіймалося з сепаратистами ! Фото - в інеті !
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0
0
fanatSD (донецк)
01.11.2024 в 20:19
вопрос к админам юа футбол-сколько эта мразь ......простокваша будет вонять на сайте.понятно что этот .....за динамо как и вы.но всему есть предел
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0
2
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Просто Квашин (Харків)
01.11.2024 в 20:43
А скільки ти педе.раст будеш ненавидіти українців ????
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0
0
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Просто Квашин (Харків)
01.11.2024 в 20:01
Застукала підора з молодим бразильцем !
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0
3
tekutiev (донецк,Украина)
01.11.2024 в 20:16
пи...р это ты вонючая простокваша.фуфло после забав с григорием михайловичем не болит?
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2
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Просто Квашин (Харків)
01.11.2024 в 20:49
я тобі не лікар хує.сос , тому не знаю, болить твоє фуфло чи ні ....
 
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