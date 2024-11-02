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Ястремская купила новый Porshe, стоимость авто – из разряда лакшери

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Машина новая, качество игры – старое

Ястремская купила новый Porshe, стоимость авто – из разряда лакшери

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Даяна Ястремская поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка приобрела себе новый автомобиль – Porsche Macan. Стоимость такой красавицы из салона колеблется от 70 до 130 тысяч долларов.

"Кто здесь из любителей Порше?"

Напомним, что за текущий сезон Ястремская не выиграла ни одного титула в Туре. Лучшим результатом украинки является полуфинал Открытого чемпионата Австралии. Последние шесть турниров Даяна стабильно вылетает в первом круге соревнований. Скромные показатели по играм не мешают Ястремской быть поклонницей шикарного образа жизни, что в очередной раз доказала покупка недешевого авто.

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Даяна Ястремская
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1 голосов
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
02.11.2024 в 11:07
Їб.алися гуси догори ногами -- з"явилися діти з довгими носами ! От не треба цими носами лізти в чужий гаманець ! Рахуй лузер своє !
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Комментарии 3
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Просто Квашин (Харків)
02.11.2024 в 11:07
Їб.алися гуси догори ногами -- з"явилися діти з довгими носами ! От не треба цими носами лізти в чужий гаманець ! Рахуй лузер своє !
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0
1
Gudvin85 (Киев)
02.11.2024 в 11:18
Сказала затычка для всего
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0
1
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Просто Квашин (Харків)
02.11.2024 в 11:32
Ти про свою маму гомік ???
 
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