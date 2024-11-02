Ястремская купила новый Porshe, стоимость авто – из разряда лакшери

Украинская теннисистка Даяна Ястремская поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка приобрела себе новый автомобиль – Porsche Macan. Стоимость такой красавицы из салона колеблется от 70 до 130 тысяч долларов.

"Кто здесь из любителей Порше?"

Напомним, что за текущий сезон Ястремская не выиграла ни одного титула в Туре. Лучшим результатом украинки является полуфинал Открытого чемпионата Австралии. Последние шесть турниров Даяна стабильно вылетает в первом круге соревнований. Скромные показатели по играм не мешают Ястремской быть поклонницей шикарного образа жизни, что в очередной раз доказала покупка недешевого авто.