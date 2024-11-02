Ястремская купила новый Porshe, стоимость авто – из разряда лакшери
Машина новая, качество игры – старое
Украинская теннисистка Даяна Ястремская поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка приобрела себе новый автомобиль – Porsche Macan. Стоимость такой красавицы из салона колеблется от 70 до 130 тысяч долларов.
"Кто здесь из любителей Порше?"
Напомним, что за текущий сезон Ястремская не выиграла ни одного титула в Туре. Лучшим результатом украинки является полуфинал Открытого чемпионата Австралии. Последние шесть турниров Даяна стабильно вылетает в первом круге соревнований. Скромные показатели по играм не мешают Ястремской быть поклонницей шикарного образа жизни, что в очередной раз доказала покупка недешевого авто.
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