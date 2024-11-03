  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

Жена Кравца снова покоряет болельщиков эротическими снимками с морского побережья. Фото

Новости
Обновлено

Стиль не меняется

Жена Кравца снова покоряет болельщиков эротическими снимками с морского побережья. Фото

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Жена бывшего футболиста национальной сборной Украины по футболу Артема Кравца, непревзойденная Анна Кравец продолжает радовать болельщиков пикантными фото. Девушка на своей официальной странице в Instagram разместила эротические снимки с морского побережья. Судя по локациям, Анна вместе с детьми в настоящее время проживают во Франции, где находится глава семейства – неизвестно.

По теме
yellow-arrow
Ястремская купила новый Porshe, стоимость авто – из разряда лакшери
yellow-arrow
После 19 лет в браке. Жена легенды Шахтера подала на развод. ФОТО
yellow-arrow
Букет или Range Rover? Анастасия Лунина похвасталась шикарным подарком от мужа
Артем Кравец
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости