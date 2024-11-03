Жена Кравца снова покоряет болельщиков эротическими снимками с морского побережья. Фото
Стиль не меняется
Жена бывшего футболиста национальной сборной Украины по футболу Артема Кравца, непревзойденная Анна Кравец продолжает радовать болельщиков пикантными фото. Девушка на своей официальной странице в Instagram разместила эротические снимки с морского побережья. Судя по локациям, Анна вместе с детьми в настоящее время проживают во Франции, где находится глава семейства – неизвестно.
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