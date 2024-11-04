Времени зря не теряет. Цыганков кардинально сменил имидж. ФОТО
Пока травма - можно поработать над имиджем
instagram.com/viktortsygankov
Украинский вингер "Жироны" Виктор Цыганков продолжает восстанавливаться после травмы, но несмотря на это, времени зря не теряет.
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26-летний футболист во время вынужденного простоя решил заняться своим имиджем, а именно – кардинально сменить прическу.
Вместо привычных волос средней длины с обручем Цыганков сделал себе афрокосички, чем и похвастался в Инстаграм.
Напомним, что в текущем сезоне Виктор Цыганков провел 8 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей.
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Бapceлиниyс
04.11.2024 в 19:15
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