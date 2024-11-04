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Времени зря не теряет. Цыганков кардинально сменил имидж. ФОТО

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Пока травма - можно поработать над имиджем

Времени зря не теряет. Цыганков кардинально сменил имидж. ФОТО

instagram.com/viktortsygankov

Новина українською

Украинский вингер "Жироны" Виктор Цыганков продолжает восстанавливаться после травмы, но несмотря на это, времени зря не теряет.

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26-летний футболист во время вынужденного простоя решил заняться своим имиджем, а именно – кардинально сменить прическу.

Вместо привычных волос средней длины с обручем Цыганков сделал себе афрокосички, чем и похвастался в Инстаграм.

Напомним, что в текущем сезоне Виктор Цыганков провел 8 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей.

Времени зря не теряет. Цыганков кардинально сменил имидж. ФОТО - изображение 1
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Виктор Цыганков Жирона
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1 голосов
Источник:
Інстаграм
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Бapceлиниyс
04.11.2024 в 19:15
Ладно для негроида это ещё куда ни шло, но для украинца...
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Комментарии 4
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Бapceлиниyс
04.11.2024 в 19:15
Ладно для негроида это ещё куда ни шло, но для украинца...
Ответить
0
0
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Бapceлиниyс
04.11.2024 в 19:13
Интересно, а как он голову моет? Косички расплетает, потом заплетает... или как?
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
04.11.2024 в 19:10
длбб
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0
0
avatar
Бapceлиниyс
04.11.2024 в 19:11
в квадрате
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0
0

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