Времени зря не теряет. Цыганков кардинально сменил имидж. ФОТО

Украинский вингер "Жироны" Виктор Цыганков продолжает восстанавливаться после травмы, но несмотря на это, времени зря не теряет.

Читайте также Жена Кравца снова покоряет болельщиков эротическими снимками с морского побережья. Фото

26-летний футболист во время вынужденного простоя решил заняться своим имиджем, а именно – кардинально сменить прическу.

Вместо привычных волос средней длины с обручем Цыганков сделал себе афрокосички, чем и похвастался в Инстаграм.

Напомним, что в текущем сезоне Виктор Цыганков провел 8 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей.