"Новая звезда украинского шансона." Поворознюк стал продюсером украинской певицы. ВИДЕО

Президент " Ингульца " Александр Поворознюк в своем ТГ-канале сообщил, что является продюсером певицы Жанны Лтавской.

"Александр Поворознюк - продюсер певицы Жанны Лтавской. Как мы знаем, Александр сам является автором и исполнителем многих песен, так что на его музыкальные предпочтения можно полностью положиться. Поэтому присоединяйтесь к социальным сетям Жанны Лтавской и наслаждайтесь красотой ее голоса", - написал Поворознюк.

Жанна Лтавская – украинская певица из Полтавы. Как и в каком жанре она работает, есть сюжет 1+1.