"Новая звезда украинского шансона." Поворознюк стал продюсером украинской певицы. ВИДЕО
Президент Ингульца открывает новые горизонты
фото из соцсетей
Президент "
"Александр Поворознюк - продюсер певицы Жанны Лтавской. Как мы знаем, Александр сам является автором и исполнителем многих песен, так что на его музыкальные предпочтения можно полностью положиться. Поэтому присоединяйтесь к социальным сетям Жанны Лтавской и наслаждайтесь красотой ее голоса", - написал Поворознюк.
Жанна Лтавская – украинская певица из Полтавы. Как и в каком жанре она работает, есть сюжет 1+1.
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Просто Квашин (Харків)
05.11.2024 в 21:41
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