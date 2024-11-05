  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

"Новая звезда украинского шансона." Поворознюк стал продюсером украинской певицы. ВИДЕО

Новости
Обновлено

Президент Ингульца открывает новые горизонты

"Новая звезда украинского шансона." Поворознюк стал продюсером украинской певицы. ВИДЕО

фото из соцсетей

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк в своем ТГ-канале сообщил, что является продюсером певицы Жанны Лтавской.

"Александр Поворознюк - продюсер певицы Жанны Лтавской. Как мы знаем, Александр сам является автором и исполнителем многих песен, так что на его музыкальные предпочтения можно полностью положиться. Поэтому присоединяйтесь к социальным сетям Жанны Лтавской и наслаждайтесь красотой ее голоса", - написал Поворознюк.

Жанна Лтавская – украинская певица из Полтавы. Как и в каком жанре она работает, есть сюжет 1+1.

По теме
yellow-arrow
Времени зря не теряет. Цыганков кардинально сменил имидж. ФОТО
yellow-arrow
Жена Кравца снова покоряет болельщиков эротическими снимками с морского побережья. Фото
yellow-arrow
Ястремская купила новый Porshe, стоимость авто – из разряда лакшери
Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Просто Квашин (Харків)
05.11.2024 в 21:41
Цей путініст Черниш зовсім береги поплутав !
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
Просто Квашин (Харків)
05.11.2024 в 21:41
Цей путініст Черниш зовсім береги поплутав !
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости