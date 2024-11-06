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На грани приличного: Жена Зубкова опубликовала фото с полуобнаженной грудью

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Без тормозов

На грани приличного: Жена Зубкова опубликовала фото с полуобнаженной грудью

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Жена украинского футболиста, вингера донецкого "Шахтера" Александра Зубкова продолжает удивлять своих поклонников новыми эротическими фото. Судя по странице Анны в Instagram девушка не имеет особых комплексов и публикует фото разной степени откровенности. Однако на этот раз получилось почти в стиле "ню" – дама показала болельщикам свою грудь, прикрыв самую пикантную часть смайликом.

Напомним, что летом пара объявила о намерении разорвать отношения (Анна обвинила своего мужа в измене). Однако пока информации об официальном разводе супругов Зубковых не поступало.

На грани приличного: Жена Зубкова опубликовала фото с полуобнаженной грудью - изображение 1

На грани приличного: Жена Зубкова опубликовала фото с полуобнаженной грудью - изображение 2

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Александр Зубков
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Комментарии
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Море23 (Одесса)
06.11.2024 в 16:55
Ну даже тут видно за кого редакция .когда морозючку выкладывали так кричали супер в редакции .а тут осуждают .двойные стандарты
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Комментарии 6
Море23 (Одесса)
06.11.2024 в 16:55
Ну даже тут видно за кого редакция .когда морозючку выкладывали так кричали супер в редакции .а тут осуждают .двойные стандарты
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0
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
06.11.2024 в 16:49
Можна лише поспівчувати Зубкову...
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0
1
Kondor (Веселе)
06.11.2024 в 16:54
А якою рукою будеш співчувати?
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0
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Caballero (DC)
06.11.2024 в 16:36
А як Іринка Морозюк? Чому приховуєте інформацію про нашу українську Роксоляну. яка надихнула зірку футболу Морозюка на величезні досягнення?
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1
0
Nevermore (Донецк)
06.11.2024 в 16:32
шлюха
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0
1
oda1979 (Запорожье)
06.11.2024 в 16:27
Зубков себе силикон не вкалывал?
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