На грани приличного: Жена Зубкова опубликовала фото с полуобнаженной грудью
Без тормозов
Жена украинского футболиста, вингера донецкого "Шахтера" Александра Зубкова продолжает удивлять своих поклонников новыми эротическими фото. Судя по странице Анны в Instagram девушка не имеет особых комплексов и публикует фото разной степени откровенности. Однако на этот раз получилось почти в стиле "ню" – дама показала болельщикам свою грудь, прикрыв самую пикантную часть смайликом.
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Напомним, что летом пара объявила о намерении разорвать отношения (Анна обвинила своего мужа в измене). Однако пока информации об официальном разводе супругов Зубковых не поступало.
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Море23 (Одесса)
06.11.2024 в 16:55
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