Журналист назвал причину развода Андрея Пятова со своей женой

Украинский журналист Игорь Бурбас приоткрыл завесу развода легенды "Шахтера" Андрей Пятова со своей женой Юлия.

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Дело не в изменах, так как Андрей примерный семьянин, и не в алкоголе, либо других пороках.

Говорят, что настоящая причина – игромания, которая длится уже годами.

Андрей якобы играл в казино, какие-то и долги есть.

Именно по этой причине семья распадается.

Напомним, что после карьеры игрока сейчас Андрей Пятов является одним из тренеров вратарей "Шахтера".