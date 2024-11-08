Журналист назвал причину развода Андрея Пятова со своей женой
Дело не в изменах
Фото: ФК Шахтар
Украинский журналист Игорь Бурбас приоткрыл завесу развода легенды "Шахтера" Андрей Пятова со своей женой Юлия.
Дело не в изменах, так как Андрей примерный семьянин, и не в алкоголе, либо других пороках.
Говорят, что настоящая причина – игромания, которая длится уже годами.
Андрей якобы играл в казино, какие-то и долги есть.
Именно по этой причине семья распадается.
Напомним, что после карьеры игрока сейчас Андрей Пятов является одним из тренеров вратарей "Шахтера".
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Источник:BurBuzz
Опубликовал: Михаил Черныш
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TIRAN (Донецк (Украина!))
08.11.2024 в 18:34
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