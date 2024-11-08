  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

Журналист назвал причину развода Андрея Пятова со своей женой

Новости
Обновлено

Дело не в изменах

Журналист назвал причину развода Андрея Пятова со своей женой

Фото: ФК Шахтар

Новина українською

Украинский журналист Игорь Бурбас приоткрыл завесу развода легенды "Шахтера" Андрей Пятова со своей женой Юлия.

Читайте такжеЖена Андрея Пятова рассказала о том, были ли измены в их браке

Дело не в изменах, так как Андрей примерный семьянин, и не в алкоголе, либо других пороках.

Говорят, что настоящая причина – игромания, которая длится уже годами.

Андрей якобы играл в казино, какие-то и долги есть.

Именно по этой причине семья распадается.

Напомним, что после карьеры игрока сейчас Андрей Пятов является одним из тренеров вратарей "Шахтера".

По теме
yellow-arrow
На грани приличного: Жена Зубкова опубликовала фото с полуобнаженной грудью
yellow-arrow
"Новая звезда украинского шансона." Поворознюк стал продюсером украинской певицы. ВИДЕО
yellow-arrow
Времени зря не теряет. Цыганков кардинально сменил имидж. ФОТО
Андрей Пятов Шахтер (Донецк) Игорь Бурбас
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
TIRAN (Донецк (Украина!))
08.11.2024 в 18:34
срукисы приучили?
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
TIRAN (Донецк (Украина!))
08.11.2024 в 18:34
срукисы приучили?
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости