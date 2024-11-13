Бомбардир ЧМ-1966 в составе советской сборной нашел замену утраченному раритету с Мундиаля

В домашнем архиве любого спортсмена обязательно найдутся вещи, наиболее ценные и памятные. Легендарный украинский форвард Валерий Поркуян, в 60-70-х годах блестяще игравший в одесском "Черноморце", киевском "Динамо" и днепропетровском "Днепре", кроме завоеванных в этих командах наград и призов получил также признание как один из героев чемпионата мира 1966 года. Его он завоевал в составе сборной СССР, став лучшим бомбардиром бронзовой команды на том Мундиале в Англии.

Был у Поркуяна из мирового первенства раритет – футболка, в которой он играл в его матчах. Однако с ней произошло неприятное происшествие.

– Футболка с надписью "СССР" на протяжении многих десятилетий хранилась у меня дома в Кировограде, однако однажды обнаружил ее исчезновение. Кто-то ее украл, - с досадой констатирует прославленный ветеран.

Однако недавно произошел случай, позволивший Валерию Поркуяну по-новому ощутить свою причастность к событиям ЧМ-1966 и погрузиться в приятные воспоминания о своем участии в нем. И дело в совсем другой футболке – английской. Это стало возможным после посещения Музея футбола в Одессе, который в позапрошлом десятилетии создал горячий поклонник самой популярной игры Эммануил Ганев. Так вот, незадолго до визита Поркуяна в хранилище футбольной истории его посетил любитель футбола Юрий Зозуля из Кривого Рога. Он был настолько поражен масштабностью Музея, разнообразием его уникальных экспонатов и энтузиазмом основателя, что решил подарить ему свои раритеты. Одним из них и стала футболка сборной Англии с того же чемпионата мира 1966 года. Несколько потускневший за почти шесть десятков лет элемент чемпионской экипировки родоначальников футбола приятно поразил и несколько расчувствовал Валерия Поркуяна. Футболка красного цвета с тремя львами – эмблемой Федерации футбола Англии сразу же проложила своеобразный ностальгический мостик между настоящим и событиями давно прошедших лет. И напомнила их участнику о забитых мячах и победах на английских стадионах.

По просьбе Эммануила Ганева герой ЧМ-1966 оставил на футболке сборной Англии автограф, а затем охотно откликнулся на предложение корреспондента UA-Футбол сделать фотоснимок с ценным экспонатом Музея. Пройдут годы, а памятная вещь всегда будет напоминать о футбольных звездах и их ярком прошлом грядущим поколениям.