Хавбек Шахтера и Карпат сделал своей девушке шикарный подарок. ФОТО

Хавбек "Шахтера" Олег Очеретько, который сей час играет в аренде в "Карпатах", сделал своей девушке Екатерине шикарный подарок.

21-летний футболист подарил Екатерине 101 розу, о чем девушка похвасталась в Инстаграм.

Отметим, что пара помолвлена, вместе они уже более двух лет.