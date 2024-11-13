  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

Хавбек Шахтера и Карпат сделал своей девушке шикарный подарок. ФОТО

Новости
Обновлено

Естественно, девушка не могла не поделиться в Инстаграм

Хавбек Шахтера и Карпат сделал своей девушке шикарный подарок. ФОТО

фото из соцсетей

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Хавбек "Шахтера" Олег Очеретько, который сей час играет в аренде в "Карпатах", сделал своей девушке Екатерине шикарный подарок.

Читайте такжеВремени зря не теряет. Цыганков кардинально сменил имидж. ФОТО

21-летний футболист подарил Екатерине 101 розу, о чем девушка похвасталась в Инстаграм.

Отметим, что пара помолвлена, вместе они уже более двух лет.

По теме
yellow-arrow
Бомбардир ЧМ-1966 в составе советской сборной нашел замену утраченному раритету с Мундиаля
yellow-arrow
Журналист назвал причину развода Андрея Пятова со своей женой
yellow-arrow
На грани приличного: Жена Зубкова опубликовала фото с полуобнаженной грудью
Шахтер (Донецк) Олег Очеретько Карпаты (Львов)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости