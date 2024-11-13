Хавбек Шахтера и Карпат сделал своей девушке шикарный подарок. ФОТО
Естественно, девушка не могла не поделиться в Инстаграм
фото из соцсетей
Хавбек "Шахтера" Олег Очеретько, который сей час играет в аренде в "Карпатах", сделал своей девушке Екатерине шикарный подарок.
21-летний футболист подарил Екатерине 101 розу, о чем девушка похвасталась в Инстаграм.
Отметим, что пара помолвлена, вместе они уже более двух лет.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Ла Масия — сердце Барселоны. Она началась с усадьбы, умирала при Бартомеу, а теперь ее директор — украинец
- Пентагон назвал сумму, которая осталась на военную помощь Украине
- Названы ТОП-10 лучших нокаутов в истории супертяжелого дивизиона
- Бомбардир ЧМ-1966 в составе советской сборной нашел замену утраченному раритету с Мундиаля
- "Новая звезда украинского шансона." Поворознюк стал продюсером украинской певицы. ВИДЕО
- Времени зря не теряет. Цыганков кардинально сменил имидж. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн