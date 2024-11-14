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От спорта к классике. Трубин перед матчами сборной на стиле. ФОТО

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Анатолий устроил фотосет украинского бренда

От спорта к классике. Трубин перед матчами сборной на стиле. ФОТО

фото из соцсетей

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Голкипер "Бенфики" и сборной Украины Анатолий Трубин перед матчами Лиги наций решил сменить спортивный лук на классический.

Кипер приодел солидный классический костюм, прорекламировав, таким образом, один из украинских брендов одежды.

"От спорта к классике. Интересно иногда менять форму. Здесь выбираю украинское за стиль и удобство. Продумали все до мелочей, даже на расстоянии. Это еще не все луки. Продолжение следует", – написал Трубин.

Интересно, что в Инстаграме на такой стиль Трубина отреагировала не только его девушка Марина Галаган, но и защитник "Шахтера" и сборной Украины Валерий Бондарь.

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Украина Бенфика (Лиссабон) Анатолий Трубин
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Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
14.11.2024 в 18:44
Две победы и хоть голым ходи.
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
14.11.2024 в 18:44
Две победы и хоть голым ходи.
Ответить
0
1

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