От спорта к классике. Трубин перед матчами сборной на стиле. ФОТО

Голкипер "Бенфики" и сборной Украины Анатолий Трубин перед матчами Лиги наций решил сменить спортивный лук на классический.

Кипер приодел солидный классический костюм, прорекламировав, таким образом, один из украинских брендов одежды.

"От спорта к классике. Интересно иногда менять форму. Здесь выбираю украинское за стиль и удобство. Продумали все до мелочей, даже на расстоянии. Это еще не все луки. Продолжение следует", – написал Трубин.

Интересно, что в Инстаграме на такой стиль Трубина отреагировала не только его девушка Марина Галаган, но и защитник "Шахтера" и сборной Украины Валерий Бондарь.