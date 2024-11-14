От спорта к классике. Трубин перед матчами сборной на стиле. ФОТО
Анатолий устроил фотосет украинского бренда
фото из соцсетей
Голкипер "Бенфики" и
Кипер приодел солидный классический костюм, прорекламировав, таким образом, один из украинских брендов одежды.
"От спорта к классике. Интересно иногда менять форму. Здесь выбираю украинское за стиль и удобство. Продумали все до мелочей, даже на расстоянии. Это еще не все луки. Продолжение следует", – написал Трубин.
Интересно, что в Инстаграме на такой стиль Трубина отреагировала не только его девушка Марина Галаган, но и защитник "Шахтера" и сборной Украины Валерий Бондарь.
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oda1979 (Запорожье)
14.11.2024 в 18:44
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