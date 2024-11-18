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Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса

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С такой поддержкой двух Тайсонов можно побить

Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Американский блоггер Джейк Пол несомненно стал одним из самых узнаваемых боксеров современности. И дело не в титулах (которых у него собственно и нет), а в умении звезды собрать вокруг себя спонсоров и деньги. В минувшую субботу, 15 ноября Джейк сорвал один из самых больших гонораров в этом виде спорта – за поединок против Майка Тайсона он заработал более 20 миллионов долларов.

Кто мотивирует простого блоггера на такие подвиги – давайте разбираться. Девушкой Пола является Ютта Лэрдам – 6-кратная чемпионка мира в конькобежном спорте. Судя по социальным сетям американец и голландка вместе уже давно и ведут активный образ жизни, постоянно путешествуя по миру.

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Джейк Пол
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