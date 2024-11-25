Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться

Не успел остыть контракт, подписанный между "Зарей" и "Динамо" о переходе в столичный клуб форварда Эдуардо Герреро, как из-за этого панамского парня может разгореться настоящий скандал в коллективе, который так прекрасно выступает в еврокубках в текущем сезоне.

Дело в том, что девушка Герреро, невероятной красоты украинка Кристина Крыжановская на днях опубликовала на своей странице в Instagram пост, в котором сообщила о знаках внимания со стороны других игроков "Динамо" и призывах покинуть своего любимого. Пока кроме слов и эмоций от барышни других доказательств такого поведения киевлян нет, однако разобраться, кто эта красотка писаная все же придется.