Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
Надо подключать Суркиса
Не успел остыть контракт, подписанный между "Зарей" и "Динамо" о переходе в столичный клуб форварда Эдуардо Герреро, как из-за этого панамского парня может разгореться настоящий скандал в коллективе, который так прекрасно выступает в еврокубках в текущем сезоне.
Дело в том, что девушка Герреро, невероятной красоты украинка Кристина Крыжановская на днях
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