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Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться

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Надо подключать Суркиса

Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Не успел остыть контракт, подписанный между "Зарей" и "Динамо" о переходе в столичный клуб форварда Эдуардо Герреро, как из-за этого панамского парня может разгореться настоящий скандал в коллективе, который так прекрасно выступает в еврокубках в текущем сезоне.

Дело в том, что девушка Герреро, невероятной красоты украинка Кристина Крыжановская на днях опубликовала на своей странице в Instagram пост, в котором сообщила о знаках внимания со стороны других игроков "Динамо" и призывах покинуть своего любимого. Пока кроме слов и эмоций от барышни других доказательств такого поведения киевлян нет, однако разобраться, кто эта красотка писаная все же придется.

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Динамо (Киев) Эдуардо Герреро
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Комментарии
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TIRAN (Донецк (Украина!))
25.11.2024 в 18:50
дупамо и чернильница - страшная сила!
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Комментарии 4
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.11.2024 в 18:50
дупамо и чернильница - страшная сила!
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tekutiev (донецк,Украина)
25.11.2024 в 18:44
"коллектив который прекрасно выступает в еврокубках в этом сезоне"???это о динамо киев в лиге европы.нужен был динамо этот герреро?проблем не хватало?
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Виталий1981 (Україна)
25.11.2024 в 18:15
Заголовок - краса. Ну прямо команда розпадеться і припинить існування через цю ... красуню.
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oda1979 (Запорожье)
25.11.2024 в 18:12
какое оно тупое..
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