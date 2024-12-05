Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку

Сын легендарного английского футболиста Дэвида Бекхэма показал широкой публике свою избранницу. Девушкой Ромео является старше его на два года красавица, 24-летняя Ким Тернбулл.

Барышня по профессии – модель, также увлекается музыкой. В честь Ким ее влюбленный по уши парень даже сделал татуировку на руке "Любовь побеждает".

Стоит отметить, что Ромео долго скрывал отношения, но недавно решился рассказать о них в публике. Станет ли это очередным звездным романом, который завершится ничем, или возможно у старины Дэвид скоро будет невестка – покажет время.