Девушка голкипера Шахтера похвасталась сумочкой за 120 тысяч гривен. ФОТО

Анастасия Ильенко, девушка голкипера "Шахтера" и молодежной сборной Украины Кирилла Фесюна, похвасталась одним из своих последних приобретений.

Девушка в Instagram "засветила" сумочку бренда "Yves Saint Laurent".

Как сообщают наш эксперты, цена такой сумочки может колебаться от 100 до 120 тысяч гривен.

Избранница Фесюна явно идет на повышение ставок, ведь ранее Анастасия хвасталась сумочкой бренда "Jacquemus", стоимость которой составляет 37 тысяч гривен.