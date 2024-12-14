Красавица дня: Нежная жена Эдергора, подарившая футболисту первенца
Очень милая девушка
В жизни норвежского футболиста Мартина Эдегора пошла сплошная линия счастья и выдающихся дат. Не успел полузащитник лондонского "Арсенала" жениться (сделал это тайно, утаив от широких масс), как его вторая половинка подарила спортсмену первенца.
В августе Мартин сделал предложение своей девушке, танцовщице Хелен Спилинг. Пара не разглашала о решении организовать свадьбу, однако со временем на руке девушки заметили обручальное кольцо – вывод пришел сам собой.
1 декабря 25-летний футболист опубликовал на своей официальной странице в Instagram фото с новорожденным ребенком – старшая на три года жена родила мальчика.
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