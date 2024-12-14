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Красавица дня: Нежная жена Эдергора, подарившая футболисту первенца

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Очень милая девушка

Красавица дня: Нежная жена Эдергора, подарившая футболисту первенца

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В жизни норвежского футболиста Мартина Эдегора пошла сплошная линия счастья и выдающихся дат. Не успел полузащитник лондонского "Арсенала" жениться (сделал это тайно, утаив от широких масс), как его вторая половинка подарила спортсмену первенца.

В августе Мартин сделал предложение своей девушке, танцовщице Хелен Спилинг. Пара не разглашала о решении организовать свадьбу, однако со временем на руке девушки заметили обручальное кольцо – вывод пришел сам собой.

1 декабря 25-летний футболист опубликовал на своей официальной странице в Instagram фото с новорожденным ребенком – старшая на три года жена родила мальчика.

Красавица дня: Нежная жена Эдергора, подарившая футболисту первенца - изображение 1

Красавица дня: Нежная жена Эдергора, подарившая футболисту первенца - изображение 2

Красавица дня: Нежная жена Эдергора, подарившая футболисту первенца - изображение 3

Красавица дня: Нежная жена Эдергора, подарившая футболисту первенца - изображение 4

Красавица дня: Нежная жена Эдергора, подарившая футболисту первенца - изображение 5

Красавица дня: Нежная жена Эдергора, подарившая футболисту первенца - изображение 6

Красавица дня: Нежная жена Эдергора, подарившая футболисту первенца - изображение 7

Красавица дня: Нежная жена Эдергора, подарившая футболисту первенца - изображение 8
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