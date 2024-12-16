Одноклубник Мудрика оставил жену с двумя детьми ради соблазнительной модели

Энцо Фернандес, звёздный аргентинский футболист и один из лидеров своей сборной, сейчас переживает непростой этап в своей жизни. После нескольких лет брака и рождения двух детей — сына и дочери — он принял решение развестись со своей женой. Что стало причиной этого неожиданного шага? И как эти перемены повлияют на его карьеру и семейную жизнь?

Начало истории любви

Как сообщает британское издание The Sun, чемпион мира по футболу в составе сборной Аргентины, 23-летний полузащитник "Челси" Энцо Фернандес развёлся со своей любовью юности и матерью двоих своих детей Валентиной Сервантес.

Напомним, история любви Энцо и Валентины началась ещё в Аргентине, когда они были совсем юными. Их романтические отношения, зародившиеся на фоне тепла и красоты этой южноамериканской страны, позже превратились в крепкие и длительные связи. Влюблённые вместе прошли через все жизненные трудности и радости, сохраняя искренность чувств и поддержку друг друга.

В марте 2020 года в их семье произошло значительное событие — родилась их первая дочь Оливия. А уже осенью 2023 года их семья снова пополнилась — в октябре на свет появился сын Бенджамин.

Причина развода

Как оказалось, Энцо Фернандес расстался с Валентиной. Причиной развода стало то, что звёздный футболист "не нагулялся". Да, вам не послышалось. Не теряя времени, Энцо начал встречаться с аргентинской моделью и певицей Сашей Ферро.

Говорят, что она тайно встречается с футболистом "Челси" уже какое-то время, и именно это стало причиной разрыва. Ранее Ферро связывали с игроком "МЮ" Алехандро Гарначо и звездой "Реала" Винисиусом.

В то же время в социальных сетях бывшая жена футболиста отреагировала такими словами:

"Сегодня мы с Энцо решили сохранить дистанцию, но мы всегда будем семьёй и будем поддерживать друг друга во всём. Нашим двум детям нужна наша любовь. Я знаю, каким замечательным человеком и отцом является Энцо, и для меня это главное. Прошу не искать конфликтов там, где их нет", — написала Валентина.

Какой бы ни была настоящая причина, Энцо, без сомнений, найдёт способ двигаться вперёд. Ведь для игрока его уровня важно не только впечатлять игрой, но и сохранять внутреннюю гармонию, которая поможет ему преодолеть любые трудности — как на поле, так и за его пределами.

Фото из открытых источников / Instagram